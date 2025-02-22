В Раде назвали, кто подпишет договор о минералах между США и Украиной
Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США подпишут глава МИДа Андрей Сибига с одной стороны и госсекретарь Марко Рубио с другой, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на источники.
«Договор между Украиной и США по полезным ископаемым будет подписан Сибигой и Рубио», — написал он в своем телеграм-канале.
Позже он уточнил, что «по договору о полезных ископаемых сейчас идет серьезная борьба будет ли в финальной версии указана конкретная сумма в 500 миллиардов, или в договоре будет зафиксирован только сам механизм».
Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что вероятной датой подписания соглашения может стать 22 февраля. В обмен на получение доступа к полезным ископаемым США обещают предоставить Киеву гарантии безопасности.
По словам источников издания, документ могут подписать, хотя он по-прежнему не завершен. Ранее, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение на текущем этапе, но подтвердил намерение продолжать обсуждение сделки.
Днем ранее Axios написал, что США передали Украине «улучшенный» проект сделки в соответствии с украинским законодательством и призвали Зеленского подписать его, чтобы «избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить президенту США обосновать дальнейшую поддержку Украины».
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