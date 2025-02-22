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Военная операция на Украине ,  
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Арестованный за кражи экс-сотрудник Минобороны отправился на спецоперацию

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Аресты генералов
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший сотрудник Министерства обороны России Руслан Беседин, обвиняемый̆ в хищении у военного ведомства в составе преступной̆ группы более 300 млн руб., отправился на Украину в зону военной операции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в зону боевых действий Беседин отправился прямо с судебной скамьи, не дожидаясь вынесения приговора, запланированного на 3 марта 2025 года. Его уголовное преследование должно быть прекращено.

Руслану Беседину предъявили обвинение в июне 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Помимо Беседина, были осуждены сбывший сотрудник Минобороны Иван Гнатюк, а также руководитель одной из клининговых компаний Светлана Масленникова.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По версии следствия, благодаря заговору, в котором участвовали эти и другие фигуранты, Минобороны предоставлялись услуги по завышенным ценам по обслуживанию помещений, в том числе их уборке. Всего таким образом было похищено 323 млн 597 тыс. руб.

Оказавшись под следствием, Кушнарев и Гнатюк заключили с Главной военной прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых раскрыли весь механизм хищений, участия в нем других лиц и сообщили о неизвестных следствию эпизодах.

Благодаря этому фигуранты получили условные сроки. Так, Кушнарев, возместивший к тому же часть ущерба, был приговорен к четырем годам условно, а кроме того, его на два года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

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