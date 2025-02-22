В МТС рассказали о новом способе мошенничества от имени разработчиков ПО

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В России в последние дни набирает популярность новый метод мошенничества, когда неизвестные звонят гражданам от имени технических специалистов крупных компаний — разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом рассказал «РИА Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

По его словам, в таких случаях мошенник звонит жертве и представляется техническим специалистом известной компании — разработчика ПО, например, антивируса или мессенджера.

«Он сообщает, что их система зафиксировала подозрительную активность на устройствах жертвы и необходимо провести срочную проверку для защиты личной информации и предотвращения утечек данных», — рассказал специалист.

Затем мошенник просит жертву показать на мобильном устройстве или компьютере, что добавляет элемент доверия, так как в этот момент жертва видит, что специалист якобы занимается настройкой защиты, не спрашивая при этом традиционные коды из смс-рассылок.

Для этого мошенник просит жертву скачать «защитное» приложение, которое якобы обеспечивает безопасность устройств. В действительности программа используется для удаленного доступа к смартфону, после чего мошенник получает полный доступ к устройству. В этом приложении мошенник удаленно видит на экране информацию о денежных средствах на счетах своей жертвы, а также может ими управлять.

Вступив в контакт со своей жертвой, мошенник создает иллюзию срочности предоставления данных и просит срочно сменить пароли во избежание потери доступа к аккаунтам или утечки данных.

Для того чтобы обезопасить себя от мошенников, специалист посоветовал гражданам не включать демонстрацию экрана или установку приложений от незнакомцев. Он напомнил, что официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону, а в случае звонка с неизвестного номера для подтверждения поступившей информации посоветовал перезвонить по номеру компании, указанному на ее сайте.