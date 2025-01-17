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Как защититься от мошенников ,  
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ВТБ назвал самые частые схемы обмана россиян в новогодние праздники

Сюжет
Как защититься от мошенников
ВТБ VTBR ₽84,56 0% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк ВТБ назвал самые распространенные методы обмана, которые использовали мошенники в праздничный период. Об этом говорится в пресс-релизе банка, поступившем в РБК.

Среди основных угроз — установка поддельных приложений и переход по фишинговым ссылкам, на которые пришлось более трети всех атак киберпреступников.

Мошенники активно эксплуатировали темы новогодних акций, распродаж и подарков, применяя фишинг, социальную инженерию и звонки с подменных номеров.

Наиболее популярные схемы:

  • Поддельные приложения. Преступники создавали копии популярных приложений крупных компаний, которые внешне выглядели как оригиналы. Установка таких программ могла привести к утрате личных данных и финансов.
  • Фишинговые ссылки. В праздничный период участились случаи рассылки сообщений и писем с вредоносными ссылками. Переход по ним мог стать причиной кражи данных или установки вредоносных программ.

Кроме того, эксперты банка зафиксировали традиционные мошеннические методы: звонки от «силовиков», просьбы о займе со взломанных аккаунтов и ложные предложения заработка.

Несмотря на обилие уловок, количество обращений клиентов ВТБ по поводу мошенничества в январе сократилось в несколько раз по сравнению с декабрем. Уровень атак злоумышленников в январе также остался ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

«Мы наблюдаем снижение мошеннической активности в новогодние праздники второй год подряд. Декабрь — пик активности злоумышленников, но в январе уровень атак традиционно падает. Это связано с повышением финансовой грамотности клиентов и эффективными защитными технологиями, которые внедряет ВТБ», — отметил вице-президент банка Дмитрий Ревякин.

Эксперты ВТБ призвали соблюдать осторожность: проверять источники приложений, не переходить по подозрительным ссылкам и быть внимательными при общении с неизвестными лицами.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Перед новогодними праздниками банк ВТБ сообщил о росте активности кибермошенников. Преступники активно использовали фишинг, поддельные приложения и трояны для кражи данных и доступа к устройствам.

Наиболее распространенными схемами мошенников в декабре были:

  • Ложные выплаты: уведомления о бонусах с предложением установить «официальное приложение», которое ворует данные.
  • Фальшивые скидки: сайты и приложения с «выгодными предложениями», загружающие вредоносное ПО.
  • Поздравительные ссылки: сообщения с вирусами, активирующими шпионское ПО.
  • Новогодние приложения: праздничные обои и чек-листы с доступом к банковским данным и устройствам.

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