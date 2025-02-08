Россиянин признался в организации диверсий в интересах Украины
Московский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении россиянина Артема Чернова, которого обвиняют в организации четырех диверсий и государственной измене. Соответствующая информация размещена на сайте суда.
Как отмечается, дело было зарегистрировано в суде еще в конце ноября 2024 года. По нему состоялось уже четыре судебных заседания, последнее из которых было накануне в 11:00 мск.
Чернова обвиняют в четырех преступлениях по ч. 4 ст. 281.1 Уголовного кодекса — организация диверсии, а также по ст. 275 — государственная измена. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.
По данным ТАСС, Чернов — житель Московской области, работал упаковщиком в магазине. В 2023 году он в интересах главного управления разведки Минобороны Украины участвовал в организации поджогов транспортных объектов, в частности, трансформаторных подстанций и релейных шкафов. Мужчина свою вину признал, а всех исполнителей сдал сотрудникам правоохранительных органов. Некоторые из них уже находятся в следственном изоляторе.
Следующее судебное заседание по делу Чернова назначили на 28 февраля, уточнили агентству в суде. Кроме этого, ему продлили заключение под стражей.
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