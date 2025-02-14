В Ленобласти столкнулись лесовоз и автобус, один человек погиб
ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса произошло в Волховском районе Ленинградской области на автодороге Паша — Кондега. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ленинградской области.
По информации телеканала ЛенТВ24, ДТП произошло в 07:21. Рейсовый автобус, который попал в аварию, следовал по маршруту Кондега — Новая Ладога. Лесовоз перекрыл движение на трассе, его водитель не пострадал, уточнил телеканал. Всего при аварии пострадали двое.
СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
3 февраля в результате столкновения пассажирского автобуса со снегоуборочной техникой на 135-м километре автодороги А-180 в Кингисеппском районе Ленинградской области погибли два человека, еще 13 получили травмы и были госпитализированы. Автобус, выполнявший международный рейс, принадлежал парку Lux Express.
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