Минобороны сообщило о перехвате 28 дронов над Россией за четыре часа
За четыре часа — с 15:30 до 19:30 мск — российские военные перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.
19 дронов были уничтожены над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем и один — над Белгородской областью.
Кроме того, 20 февраля Минобороны отчитывалось, что силы противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 112 дронов самолетного типа.
До этого, в ночь с 19 на 20 февраля, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских дрона: три над Крымом и один над Брянской областью. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений нет.
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