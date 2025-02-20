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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате 28 дронов над Россией за четыре часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За четыре часа — с 15:30 до 19:30 мск — российские военные перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.

19 дронов были уничтожены над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем и один — над Белгородской областью.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Кроме того, 20 февраля Минобороны отчитывалось, что силы противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 112 дронов самолетного типа.

До этого, в ночь с 19 на 20 февраля, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских дрона: три над Крымом и один над Брянской областью. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений нет.

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Теги
Минобороны Украина ВСУ дроны Краснодарский край Белгородская область
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