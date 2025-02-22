В Белом доме назвали ложью сообщения о работоспособности Байдена
Заявления о работоспособности состоянии бывшего президента США Джо Байдена были ложью, а его настоящее состояние тщательно скрывалось, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Когда вы говорите с этими журналистами об этом не под запись, это самое худшее, сообщать они об этом не станут, но не под запись в лицо скажут, что они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось», — сказала она.
По словам пресс-секретаря, хотя все «знали правду», СМИ продолжали распространять не соответствующую действительности информацию о Байдене.
Байден на протяжении своего президентства не раз оговаривался в ходе выступлений. После доклада спецпрокурора США, где Байдена назвали «пожилым человеком с плохой памятью», президент заявил, что с его памятью все в порядке и за время пребывания на посту главы государства он «поставил эту страну на ноги».
В феврале президент США Дональд Трамп заявил о немедленном отзыве допуска к секретной информации у его предшественника из-за «плохой памяти».
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