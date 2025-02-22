 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава «Росатома» показал Путину наконечник «Орешника»

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев показал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты «Орешник», способный выдерживать близкие к солнечным температуры, сообщает ТАСС.

«Вы «Орешник» упоминали. Вот его наконечник. Температуры ближе к солнечным, где-то к 4 тыс. градусов. И все это выдерживает», — сказал Лихачев, демонстрируя образец.

Путин сравнил температуру боеголовок «Орешника» с температурой на Солнце
Политика

До этого на пленарной сессии Форума будущих технологий Путин упомянул, что температура на боеголовках «Орешника» сравнима с температурой Солнца.

Температура на поверхности Солнца составляет примерно 6 тыс. градусов Цельсия.

По словам главы государства, подобные системы ученые разрабатывали с 1980-х годов. Однако тогда их не смогли создать из-за отсутствия подходящих материалов.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда Путин сообщил об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре.

Президент отмечал, что «Орешник» — это не модернизация старых советских систем, а «результат работы, которая была проделана в условиях новой России, создана на базе современных, новейших разработок».

Путин объяснил, почему «Орешник» не могли создать раньше
Политика

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Владимир Путин «Орешник» Росатом
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин объяснил, почему «Орешник» не могли создать раньше
Политика
Путин рассказал, что в России научились выращивать бананы
Политика
Путин сравнил температуру боеголовок «Орешника» с температурой на Солнце
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться и урегулировать конфликтПолитика, 03:56
WSJ узнала дату возможного подписания США и Украиной сделки об ископаемыхПолитика, 03:45
Захарова раскритиковала Бербок за призыв усилить давление на СШАПолитика, 03:39
США отказались быть соавторами резолюции ООН с осуждением РоссииПолитика, 02:56
Глава «Росатома» показал Путину наконечник «Орешника»Политика, 02:44
Трамп опроверг информацию о визите в Москву на 9 маяПолитика, 02:16
В США по просьбе заключенного проведут казнь расстрелом впервые за 15 летОбщество, 02:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
RT узнал о задержании двух фигурантов дела о взрыве в «Алых парусах»Общество, 02:02
Трамп пообещал Украине проблемы при отказе от сделки по ископаемымПолитика, 01:42
Путин объяснил, почему «Орешник» не могли создать раньшеПолитика, 01:27
Бежавшая в Россию многодетная семья из США заявила о краже миллионовОбщество, 01:12
Почти две трети украинцев выступили за прямые переговоры с РоссиейПолитика, 01:01
СБУ сообщила о подрыве автомобиля военного прокурора в ОдессеПолитика, 00:44
Кремль ответил на данные о возможном визите Трампа в Москву на 9 МаяПолитика, 00:03