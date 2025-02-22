Глава «Росатома» показал Путину наконечник «Орешника»

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев показал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты «Орешник», способный выдерживать близкие к солнечным температуры, сообщает ТАСС.

«Вы «Орешник» упоминали. Вот его наконечник. Температуры ближе к солнечным, где-то к 4 тыс. градусов. И все это выдерживает», — сказал Лихачев, демонстрируя образец.

До этого на пленарной сессии Форума будущих технологий Путин упомянул, что температура на боеголовках «Орешника» сравнима с температурой Солнца.

Температура на поверхности Солнца составляет примерно 6 тыс. градусов Цельсия.

По словам главы государства, подобные системы ученые разрабатывали с 1980-х годов. Однако тогда их не смогли создать из-за отсутствия подходящих материалов.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда Путин сообщил об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре. Президент отмечал, что «Орешник» — это не модернизация старых советских систем, а «результат работы, которая была проделана в условиях новой России, создана на базе современных, новейших разработок».