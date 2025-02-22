Путин объяснил, почему «Орешник» не могли создать раньше

Российский ракетный комплекс «Орешник» не могли создать раньше из-за отсутствия необходимых материалов, хотя его идея появилась еще в 1980-х годах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«В конце 80-х годов задумались еще о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит», — сказал Путин.

Сегодня, отметил президент, температура на боеголовках «Орешника» соответствует температуре на поверхности Солнца. До этого Путин сравнил силу новой баллистической ракеты «Орешник» с силой взрыва при падении метеорита, он также отмечал, что температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов.

«Орешник» — российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о применении «Орешника» президент России сообщил 21 ноября. Он заявил, что это стало ответом на удары Украины американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.