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Военная операция на Украине ,  
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Путин сравнил температуру боеголовок «Орешника» с температурой на Солнце

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Температура на боеголовках «Орешника» соответствует температуре на поверхности Солнца, сообщил президент России Владимир Путин.

Речь президента опубликована на сайте Кремля.

Температура на поверхности Солнца составляет около 6 тыс. градусов Цельсия.

«Весь мир говорит про «Орешник». Материалы-то какие? Температура на боеголовках соответствует температуре на поверхности Солнца», — сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

По его словам, системы летающего блока «Авангард» с температурами, сопоставимыми с температурой поверхности Солнца, ученые разрабатывали с 80-х годов. Однако в то время было «просто невозможно» сделать такие системы, потому что не было соответствующих материалов для них.

«Это [температура боеголовок] результат работы над новыми материалами», — сказал Путин.

Путин сравнил силу «Орешника» с мощью взрыва при падении метеорита
Политика
Владимир Путин

Ранее глава государства сравнил силу ракеты с силой взрыва при падении метеорита. Он также сопоставил мощь «Орешника» с ядерным оружием и рассказал, что температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов.

«Орешник» — российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года из сообщения Путина об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре.

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Владимир Путин «Орешник» баллистические ракеты Военная операция на Украине
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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