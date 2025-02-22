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Переговоры России и США ,  
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Трамп опроверг информацию о визите в Москву на 9 мая

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Переговоры России и США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует приезжать в Москву на 9 мая, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Нет, это не так», — заявил он журналистам.

До этого французский журнал Le Point сообщил со ссылкой на собственные источники, что Трамп может посетить Москву в день празднования победы в Великой Отечественной войне.

В ответ на это сообщение пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стороны еще не достигли договоренности о визите президента США в российскую столицу на 9 мая.

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Трамп заявил о том, что договорился с Путиным о личной встрече, после телефонного разговора политиков 12 февраля. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, вопрос встречи президентов поднимался также на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля. Тогда стороны договорились, что будут работать над тем, «чтобы создать условия для такой встречи».

Госсекретарь США Марко Рубио связал возможность встречи президентов России и Соединенных Штатов с прогрессом мирного урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что не знает, когда состоится встреча. Песков также отметил, что у России и США есть понимание, что встреча президентов Путина и Трампа должна состояться, но пока никакой конкретики нет.

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Дональд Трамп 9 Мая Белый дом официальный визит
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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