В Хмельницкой области двух мужчин арестовали за подрыв железной дороги
В Хмельницкой области Украины задержали двух мужчин, организовавших диверсию на железной дороге, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии ведомства, подозреваемых завербовали российские спецслужбы через мессенджер Telegram.
«В конце декабря 2024 года ночью подельники установили взрывное устройство с дистанционным управлением на железнодорожном пути в Хмельницком районе, а сами остались в припаркованном рядом авто», — говорится в сообщении.
Утром один из них активировал взрывчатку, второй фиксировал происходящее на видео. В результате взрыва были повреждены железнодорожные пути. Машинист идущего в этом районе товарного поезда вовремя остановил состав.
Подозреваемых задержали, суд избрал им меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.
В начале декабря суд в Санкт-Петербурге приговорил к девяти годам заключения двух фигурантов дела о поджоге релейного шкафа на 11-м км 4-го пикета перегона железнодорожных станций Новая Деревня — Лахта. За совершенную диверсию они получили 8 тыс. руб. Мужчин признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса России (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Читайте РБК в Telegram.
Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов