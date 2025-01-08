 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Хмельницкой области двух мужчин арестовали за подрыв железной дороги

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

В Хмельницкой области Украины задержали двух мужчин, организовавших диверсию на железной дороге, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии ведомства, подозреваемых завербовали российские спецслужбы через мессенджер Telegram.

«В конце декабря 2024 года ночью подельники установили взрывное устройство с дистанционным управлением на железнодорожном пути в Хмельницком районе, а сами остались в припаркованном рядом авто», — говорится в сообщении.

Утром один из них активировал взрывчатку, второй фиксировал происходящее на видео. В результате взрыва были повреждены железнодорожные пути. Машинист идущего в этом районе товарного поезда вовремя остановил состав.

Подозреваемых задержали, суд избрал им меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

Фигурантов дела о диверсии на ж/д приговорили к девяти годам заключения
Политика
Фото:Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В начале декабря суд в Санкт-Петербурге приговорил к девяти годам заключения двух фигурантов дела о поджоге релейного шкафа на 11-м км 4-го пикета перегона железнодорожных станций Новая Деревня — Лахта. За совершенную диверсию они получили 8 тыс. руб. Мужчин признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса России (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Хмельницкая область железные дороги взрывное устройство Военная операция на Украине
Материалы по теме
Путин заявил об украинских диверсантах около газовых объектов в Словакии
Политика
Фигурантов дела о диверсии на ж/д приговорили к девяти годам заключения
Политика
Основной версией убийства генерала в Москве стала диверсия ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Минобороны отчиталось о гибели 50 тыс. бойцов ВСУ в Курской областиПолитика, 14:30
Балицкий сообщил об атаке ВСУ на порт Бердянска с управляемой ракетойПолитика, 14:24
«Спартак» попросил фанатов не реагировать на провокации в матче со СКАСпорт, 14:13
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчетаИнвестиции, 14:12
Аксенов предупредил о риске ухудшения экологического бедствия в КрымуОбщество, 14:11
В Хмельницкой области двух мужчин арестовали за подрыв железной дорогиПолитика, 13:51
Патрик Клюйверт возглавил сборную ИндонезииСпорт, 13:50
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Абхазии увеличили сроки веерных отключений электричестваОбщество, 13:33
Стали известны номера посева российских теннисистов на Australian OpenСпорт, 13:25
Число туристических поездок внутри России в 2024 году оказалось рекорднымОбщество, 13:23
Протасевич опубликовал фото с Виктором БабарикоПолитика, 13:13
Ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными в 2025 годуНедвижимость, 13:11
Чемпион UFC пообещал «сломать» брата Нурмагомедова в предстоящем боюСпорт, 13:08
Джим Роджерс допустил обвал цен на нефть до $30–40 за баррельИнвестиции, 13:00