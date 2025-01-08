В Хмельницкой области двух мужчин арестовали за подрыв железной дороги

Фото: SBUkr / Telegram

В Хмельницкой области Украины задержали двух мужчин, организовавших диверсию на железной дороге, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии ведомства, подозреваемых завербовали российские спецслужбы через мессенджер Telegram.

«В конце декабря 2024 года ночью подельники установили взрывное устройство с дистанционным управлением на железнодорожном пути в Хмельницком районе, а сами остались в припаркованном рядом авто», — говорится в сообщении.

Утром один из них активировал взрывчатку, второй фиксировал происходящее на видео. В результате взрыва были повреждены железнодорожные пути. Машинист идущего в этом районе товарного поезда вовремя остановил состав.

Подозреваемых задержали, суд избрал им меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

В начале декабря суд в Санкт-Петербурге приговорил к девяти годам заключения двух фигурантов дела о поджоге релейного шкафа на 11-м км 4-го пикета перегона железнодорожных станций Новая Деревня — Лахта. За совершенную диверсию они получили 8 тыс. руб. Мужчин признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса России (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).