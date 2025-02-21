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В Берлине неизвестный напал на мужчину у мемориала жертвам Холокоста

Неизвестный нанес тяжелые ножевые ранения мужчине у мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Об этом сообщила полиция города в социальной сети Х.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (20:00 мск) в районе Митте, где находится памятник, установленный в память о евреях — жертвах нацизма.

Раненого мужчину госпитализировали. На месте происшествия работают спасатели, которые оказывают помощь нескольким людям, ставшим очевидцами преступления.

В польском Олькуше мужчина с ножом напал на людей в супермаркете
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне, 20 февраля в чешском Градец-Кралове шестнадцатилетний подросток напал с ножом на посетительниц супермаркета, две женщины погибли. Нападавшего задержали в километре от супермаркета. Нож с лезвием длиной 20 см нашли около магазина.

Молодой человек уже признал вину, однако, учитывая его возраст, ему грозит максимум десять лет тюрьмы за двойное убийство. По словам следователей, подросток выбирал жертв случайно, действовал в одиночку и не имел проблем с законом в прошлом.

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Теги
Берлин пострадавший полиция
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