В польском Олькуше мужчина с ножом напал на людей в супермаркете

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В польском городе Олькуш днем 28 января мужчина с ножом напал на людей в одном из супермаркетов. Об этом сообщила польская радиостанция ESKA. По данным полиции, пострадали четыре человека: мужчина и три женщины. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние уточняется.

Подозреваемый, 23-летний местный житель, был задержан полицией при содействии сотрудников охраны супермаркета.

По предварительной информации, задержанный может быть причастен к нападению с ножом, которое произошло в Олькуше днем ранее. Тогда был ранен один из местных жителей.

«С задержанным проводятся процессуальные действия. Окончательные выводы о его причастности ко вчерашнему инциденту будут сделаны в ближайшие часы», — заявила прессе представитель полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло.

21 января в центре Тель-Авива неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей, ранив трех человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Преступник приехал на мотоцикле и пытался скрыться, полиция ликвидировала нападавшего.