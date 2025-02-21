Трамп заявил о готовности переговорить с Зеленским

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп готов ответить на телефонный звонок украинского лидера Владимира Зеленского, после того как назвал его «диктатором». Об этом Трамп заявил в интервью Fox News Radio.

Так американский президент ответил на вопрос о возможности провести беседу с Зеленским, которого он обвинил в нежелании проводить выборы на Украине.

«Да, конечно», — сказал Трамп.

Президент США неоднократно выступал с критикой Зеленского.

18 февраля Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. По его словам, в стране давно не было голосования, к нему Киев толкает не Россия, а ситуация в стране.

Республиканец также заявил, что рейтинг Зеленского составляет 4%. Украинский президент в ответ заявил, что данные о 4% одобрения являются дезинформацией, которая «идет от Российской Федерации». Согласно исследованию Киевского международного института социологии, по состоянию на начало февраля Зеленскому доверяли 57% украинцев.

После этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». По мнению президента США, его украинскому коллеге следует «действовать быстро, иначе у него не останется страны».