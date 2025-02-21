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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о готовности переговорить с Зеленским

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп готов ответить на телефонный звонок украинского лидера Владимира Зеленского, после того как назвал его «диктатором». Об этом Трамп заявил в интервью Fox News Radio.

Так американский президент ответил на вопрос о возможности провести беседу с Зеленским, которого он обвинил в нежелании проводить выборы на Украине.

«Да, конечно», — сказал Трамп.

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Президент США неоднократно выступал с критикой Зеленского.

18 февраля Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. По его словам, в стране давно не было голосования, к нему Киев толкает не Россия, а ситуация в стране.

Республиканец также заявил, что рейтинг Зеленского составляет 4%. Украинский президент в ответ заявил, что данные о 4% одобрения являются дезинформацией, которая «идет от Российской Федерации». Согласно исследованию Киевского международного института социологии, по состоянию на начало февраля Зеленскому доверяли 57% украинцев.

После этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». По мнению президента США, его украинскому коллеге следует «действовать быстро, иначе у него не останется страны».

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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