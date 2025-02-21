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Жителя Подмосковья приговорили к 15 годам заключения по делу о госизмене

Роман Болдырев
Роман Болдырев (Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области)

Московский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Подмосковья Романа Болдырева по делу о государственной измене в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

По версии следствия, Роман Рафаилович Болдырев 2000 года рождения по заданию украинских спецслужб планировал совершить диверсию на железной дороге в московском регионе. Перед выполнением задания россиянин на протяжении нескольких недель переписывался и обменивался фотографиями с гражданкой Украины, с которой познакомился через чат-бот.

В начале февраля 2024 года через аккаунт девушки с россиянином на связь вышел мужчина, представившийся сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

По заданию украинских спецслужб Болдырев поджег релейный шкаф на перегоне Подольск — Гривно Курского направления железной дороги, а затем в публичном месте Москвы должен был сжечь Коран. Однако он не успел это сделать, так как был задержан. Его действия были квалифицированы как госизмена и диверсия.

Согласно решению суда, осужденный три года проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

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На этой неделе оперативники задержали 20-летнего жителя Омска по делу о государственной измене за сотрудничество со спецслужбами Украины. В ФСБ заявили, что задержанный передал сведения украинским спецслужбам, заинтересованным получать военные данные, а еще перевел цифровую валюту на криптокошелек «одной из украинских террористических организаций».

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Украина госизмена Московская область суд уголовное дело
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