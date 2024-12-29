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Россиянина заподозрили в госизмене из-за передачи Киеву фото объекта ТЭК

ФСБ: россиянин подозревается в госизмене за передачу Киеву фото объекта ТЭК
ФСБ задержала россиянина за передачу фото нефтебазы, расположенной в Подмосковье, украинской разведке. Мужчина признал вину после задержания, его арестовали. Ему грозит пожизненное лишение свободы за госизмену

Россиянина заподозрили в госизмене из-за передачи Киеву фото объекта ТЭК
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По подозрению в передаче украинской военной разведке фотографий объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье задержали и впоследствии арестовали россиянина 1983 года рождения, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина установил контакт в Telegram с представителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По заданию куратора он за деньги собирал и передавал фото объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Подмосковье.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена; вплоть до пожизненного лишения свободы).

На кадрах, которыми поделилась ФСБ, мужчина рассказывает, что в мае получил задание собрать данные о нефтебазах, расположенных на территории Подмосковья. По словам задержанного, 30 июня он собрал и передал информацию украинской военной разведке «для использования против безопасности Российской Федерации, тем самым совершил государственную измену».

Задержанный за госизмену рассказал о передаче Киеву фото разработок ВПК
Политика

24 декабря ФСБ задержала работника режимного предприятия, 1980 года рождения, который, по данным спецслужбы, за денежное вознаграждение передавал Киеву данные о российской армии, в том числе о подразделениях в зоне военной операции и разработках военно-промышленного комплекса (ВПК).

Против мужчины также завели уголовное дело по статье о госизмене. Он признал вину на допросе и сотрудничает со следствием.

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Полина Мартынова Полина Мартынова
госизмена Московская область нефтебаза
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