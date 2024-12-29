Россиянина заподозрили в госизмене из-за передачи Киеву фото объекта ТЭК

ФСБ задержала россиянина за передачу фото нефтебазы, расположенной в Подмосковье, украинской разведке. Мужчина признал вину после задержания, его арестовали. Ему грозит пожизненное лишение свободы за госизмену

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По подозрению в передаче украинской военной разведке фотографий объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье задержали и впоследствии арестовали россиянина 1983 года рождения, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина установил контакт в Telegram с представителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По заданию куратора он за деньги собирал и передавал фото объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Подмосковье.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена; вплоть до пожизненного лишения свободы).

На кадрах, которыми поделилась ФСБ, мужчина рассказывает, что в мае получил задание собрать данные о нефтебазах, расположенных на территории Подмосковья. По словам задержанного, 30 июня он собрал и передал информацию украинской военной разведке «для использования против безопасности Российской Федерации, тем самым совершил государственную измену».

24 декабря ФСБ задержала работника режимного предприятия, 1980 года рождения, который, по данным спецслужбы, за денежное вознаграждение передавал Киеву данные о российской армии, в том числе о подразделениях в зоне военной операции и разработках военно-промышленного комплекса (ВПК).

Против мужчины также завели уголовное дело по статье о госизмене. Он признал вину на допросе и сотрудничает со следствием.