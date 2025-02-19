ФСБ: 20-летнего омича обвинили в госизмене за связь со спецслужбами Украины

Жителя Омска обвинили в госизмене за связь со спецслужбами Украины

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Оперативники задержали 20-летнего жителя Омска по делу о государственной измене за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщила РБК официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.



«УФСБ России по Омской области задержан 20-летний житель г. Омска, сторонник украинских террористических организаций, причастный к государственной измене», — говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что задержанный передал сведения украинским спецслужбам, заинтересованным получать военные данные, а еще перевел цифровую валюту на криптокошелек «одной из украинских террористических организаций».

Молодой человек собирался вступить в украинскую армию, отметили в ФСБ, а для этого направлял анкеты запрещенным в России террористическим организациям.

Фигуранта задержали, когда он пытался выехать на Украину в зону боевых действий. Дело возбудили по ст. 275 Уголовного кодекса России — государственная измена.

Ранее в феврале жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали за передачу украинской спецслужбе данных о работе оборонного предприятия в Хабаровском крае. По версии следствия, мужчина делился информацией с главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Против арестованного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

По данным ведомства, мужчина поддерживал связь с украинской разведкой через интернет.