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В Екатеринбурге школьник ударил одноклассника ножом

Ученик седьмого класса гимназии в Екатеринбурге получил ножевое ранение в ходе драки с одноклассником из-за «оскорбительных слов». Пострадавшего госпитализировали, медики оценили его состояние как удовлетворительное

В Екатеринбурге школьник ударил одноклассника ножом
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В Екатеринбурге ученик седьмого класса гимназии ударил острым предметом одноклассника, сообщила прокуратура региона.

«Один из подростков задирал другого, периодически обрызгивая водой из игрушки. В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану», — рассказали в прокуратуре. Пострадавшего госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

Как сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть от бригады скорой в 12:43.

«Работающие на месте происшествия сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних уже установили личности участников конфликта. Это 13-летние мальчишки — одноклассники. Между ними, по предварительным сведениям, произошел конфликт», — рассказал он.

По словам Горелых, между школьниками произошла драка после того, как один «произнес оскорбительные слова». «Когда потерпевший увидел в руках у оппонента кнопочный колюще-режущий предмет, он попытался покинуть эпицентр криминальных событий, но не успел. Оба гимназиста, равно как и их семьи, ранее на учетах в полиции не состояли. Потерпевший воспитывается матерью, а нападавший — живет в полной семье. Сейчас сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения», — добавил он.

Как уточнил РБК старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) по Свердловской области Александр Шульга, инцидент произошел в одном из образовательных учреждений в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. По данным издания «Ура.ру», речь идет о гимназии № 205.

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Пострадавшему оказали необходимую помощь, он находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «Осуществлена транспортировка в одну из больниц Екатеринбурга», — уточнили там.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу мэрии и к преподавателям гимназии № 205.

Как пишет местное издание Е1, уроки в гимназии продолжились, эвакуации не проводилось.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Екатеринбург Урал школьники Россия нож Следственный комитет прокуратура драка Минздрав
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