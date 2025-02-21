«Сбер» перечислил слова-маркеры для побуждения россиян к диверсиям

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Злоумышленники используют определенные слова-маркеры, чтобы побудить россиян осуществить поджоги или другие виды нападений на социальные и административные объекты. Об этом сообщил глава департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, передает ТАСС.

По словам Велигодского, чаще всего мошенники употребляют такие формулировки:

«вернем украденные деньги»;

«получишь вознаграждение»;

«помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей»;

«спасаешь родственников»;

«прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников».

«Если вы или ваш родственник слышали что-то из этого от звонящего незнакомца — это однозначная попытка провокации, срочно прекращайте разговор. Риск подпасть под влияние мошенника сводится к нулю, если вы не начнете диалог», — сказал Велигодский в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

По данным Сбербанка, в 2024 году россияне совершили порядка 350 нападений на различные учреждения, пик атак пришелся на декабрь.

С 18 по 26 декабря 2024 года МВД зафиксировало 55 попыток поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также нарушения работы банков и отделений почты. Полиция задержала 44 подозреваемых.

«Как правило, злоумышленники подстрекали граждан к совершению преступлений, обещая денежное вознаграждение. Также имеются примеры, когда аферисты сначала обманом завладевали средствами граждан, а затем предлагали вернуть похищенное при условии выполнения определенных поручений», — рассказали тогда в пресс-службе ведомства.