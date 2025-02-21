В Совбезе предупредили о росте угроз на море со стороны НАТО

Фото: Omar Marques / Getty Images

Россия в ходе операции на Украине фиксирует возрастание угроз безопасности на море, заявил замсекретаря Совета безопасности России Григорий Молчанов, передает «Интерфакс».

«Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства», — сказал Молчанов на заседании Совбеза.

По его словам, угрозы связаны в том числе с широким использованием украинской армией ударных безэкипажных катеров в Черном море.

НАТО рассматривает морской транспорт, нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы и мосты как объекты поражения, добавил Молчанов.

Кроме того, альянс ведет разработку доктринальных документов для проведения подобных операций, заявил замсекретаря. Поэтому межведомственная комиссия Совбеза России порекомендовала усилить мониторинг деятельности иностранных государств, «способных формировать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре, а также повысить эффективность системы комплексной защиты данных объектов, заключил Молчанов.

18 января военные корабли НАТО в целях повышения осведомленности альянса о происходящем в регионе начали патрулирование Балтийского моря. В рамках патрулирования два корабля встали на якорь в Минной гавани эстонского Таллина, а фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп» возглавил эту эскадру. Патрулирование ведется в рамках операции «Балтийский часовой» (Baltic Sentry).

Посол России в Бельгии Александр Токовинин 6 февраля заявил, что российская сторона зеркально ответит на операцию НАТО по патрулированию Балтийского моря.

«Недавно в январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием «Балтийский часовой», которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. И, разумеется, с российской стороны будут приниматься ответные меры», — сказал дипломат.