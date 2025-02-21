В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации с ценами на хлеб

Хлебозавод «Форнакс» в Омске (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Ситуация на российском рынке хлеба в целом остается стабильной, сообщили РБК в Минсельхозе, комментируя возможное повышение цен на хлебобулочные изделия.

Как сообщали 20 февраля «Ведомости», крупнейшие производители хлеба известили ритейлеров об увеличении цен с 1 марта на 10–12%. Источники издания, знакомые с ситуацией, уточнили, что такие уведомления поступили от нескольких компаний, однако их имена не были раскрыты. Основными причинами роста отпускных цен назывались изменения в стоимости складской и транспортной логистики, повышение налоговой нагрузки и рост цен на сырье.

По данным Минсельхоза, стоимость хлеба из пшеничной муки на 12 февраля составила в среднем 68,4 рубля за килограмм, а из ржано-пшеничной муки — 61,6 рубля. Существенного роста цен за последний месяц не наблюдается: увеличение составило всего 0,1% и 0,6% соответственно. Стабильная ценовая динамика сохраняется и на рынке пшеничной муки.

В ведомстве отметили, что внутренний рынок насыщен продукцией, а потребителям доступен широкий выбор. В 2024 году было произведено около 6,3 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тыс. тонн больше, чем в 2023 году.

Однако в Минсельхозе отметили рост издержек производителей, связанный с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и удорожанием кредитных ресурсов.

По информации президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2024 года составил 1,1 трлн рублей, что на 5,2% больше, чем в 2023 году. Основным фактором роста цен на хлеб является торговая наценка, которая достигает 35%. Кацнельсон подчеркнул важность развития пекарями собственной розницы и повышения конкуренции для стабилизации цен.

Также он отметил, что на цену хлеба влияет работа региональных властей, регулирующих тарифы на услуги природных монополий, стоимость коммунальных услуг и аренды земельных участков для хлебопекарных предприятий.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в октябре 2024 года раскритиковала высокую наценку на хлеб в торговых сетях, назвав ее аномально большой. Глава ведомства Максим Шаскольский отметил, что для социально значимого продукта такая наценка является избыточной.

ФАС начала анализировать цены на хлеб, муку и сливочное масло еще в сентябре. В результате расследования компания «Коломенский», производитель хлеба, снизила цены на 6–10%. Шаскольский также сообщил, что наценка на самый доступный хлеб в среднем составляет 60%, что, по его словам, является слишком высоким показателем. В то же время, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что рост цен связан с увеличением отпускных цен производителей, а не с наценкой торговых сетей.