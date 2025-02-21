 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации с ценами на хлеб

Хлебозавод &laquo;Форнакс&raquo; в Омске
Хлебозавод «Форнакс» в Омске (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Ситуация на российском рынке хлеба в целом остается стабильной, сообщили РБК в Минсельхозе, комментируя возможное повышение цен на хлебобулочные изделия.

Как сообщали 20 февраля «Ведомости», крупнейшие производители хлеба известили ритейлеров об увеличении цен с 1 марта на 10–12%. Источники издания, знакомые с ситуацией, уточнили, что такие уведомления поступили от нескольких компаний, однако их имена не были раскрыты. Основными причинами роста отпускных цен назывались изменения в стоимости складской и транспортной логистики, повышение налоговой нагрузки и рост цен на сырье.

По данным Минсельхоза, стоимость хлеба из пшеничной муки на 12 февраля составила в среднем 68,4 рубля за килограмм, а из ржано-пшеничной муки — 61,6 рубля. Существенного роста цен за последний месяц не наблюдается: увеличение составило всего 0,1% и 0,6% соответственно. Стабильная ценовая динамика сохраняется и на рынке пшеничной муки.

В ведомстве отметили, что внутренний рынок насыщен продукцией, а потребителям доступен широкий выбор. В 2024 году было произведено около 6,3 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тыс. тонн больше, чем в 2023 году.

Однако в Минсельхозе отметили рост издержек производителей, связанный с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и удорожанием кредитных ресурсов.

По информации президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2024 года составил 1,1 трлн рублей, что на 5,2% больше, чем в 2023 году. Основным фактором роста цен на хлеб является торговая наценка, которая достигает 35%. Кацнельсон подчеркнул важность развития пекарями собственной розницы и повышения конкуренции для стабилизации цен.

Также он отметил, что на цену хлеба влияет работа региональных властей, регулирующих тарифы на услуги природных монополий, стоимость коммунальных услуг и аренды земельных участков для хлебопекарных предприятий.

Производитель хлеба «Коломенский» снизит цены после проверки ФАС
Бизнес
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в октябре 2024 года раскритиковала высокую наценку на хлеб в торговых сетях, назвав ее аномально большой. Глава ведомства Максим Шаскольский отметил, что для социально значимого продукта такая наценка является избыточной.

ФАС начала анализировать цены на хлеб, муку и сливочное масло еще в сентябре. В результате расследования компания «Коломенский», производитель хлеба, снизила цены на 6–10%. Шаскольский также сообщил, что наценка на самый доступный хлеб в среднем составляет 60%, что, по его словам, является слишком высоким показателем. В то же время, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что рост цен связан с увеличением отпускных цен производителей, а не с наценкой торговых сетей.

Читайте РБК в Telegram.

Милей вручил Маску золотую бензопилу. Видео

Мантуров сообщил, какие автобренды смогут вернуться в Россию

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

В России впервые исследовали культуру потребления вина. Результаты

Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках

WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Минсельхоз хлеб цены Россия
Материалы по теме
Минсельхоз не увидел повода для дополнительного регулирования цен на яйца
Общество
В Минсельхозе исключили госрегулирование цен на сливочное масло
Экономика
Минсельхоз назвал меры по стабилизации цен на сливочное масло
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:33
Продавцов на Ozon обяжут платить за возврат товара с «последней мили»Бизнес, 12:32
В Швеции сообщили о новом обрыве кабеля в Балтийском мореПолитика, 12:30
Электротехнический рынок: почему падает параллельный импортОтрасли, 12:26
Кейс: выйти на Avito и продать АЗС за 5 днейPro, 12:26
В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации с ценами на хлебЭкономика, 12:24
МЧС объяснило удаленностью создание в монастыре пожарной дружины монаховОбщество, 12:21
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Туск предложил ЕС три варианта действийПолитика, 12:16
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:10
КОНКАКАФ наказала арбитра за автограф Месси после матчаСпорт, 12:10
Доля российского вина в ретейле составила 25%12:07
20 идей маркетинга без денегPro, 12:04
Верховный суд Украины впервые отменил персональные санкции ЗеленскогоПолитика, 12:04
Доллары старого образца не принимают за границей: что с ними делатьИнвестиции, 12:02