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Бизнес ,  
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Производитель хлеба «Коломенский» снизит цены после проверки ФАС

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Группа компаний «Коломенский» добровольно снизит цены на хлеб на 6–10%, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее, 11 сентября, ФАС запросила у крупнейших производителей хлеба, муки и сливочного масла данные о ценах, чтобы проверить их обоснованность. По данным Росстата, цены на хлеб за год выросли на 12%.

«В результате взаимодействия с ФАС один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции — холдинг «Коломенский» — взял на себя добровольные обязательства по снижению цен на отдельные позиции ассортимента», — говорится в публикации ведомства.

ФАС заинтересовалась повышением цен на хлеб
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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным службы, компания снизит отпускные цены на 6–10%, она уже направила уведомления в торговые сети. Изменения коснутся пяти позиций — трех видов черного хлеба и двух вида белого, которые продаются под торговыми марками «Хлебный дом», «Коломенский» и «Волжский пекарь», уточнила ФАС.

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» существует с 1956 года. Он специализируется на выпечке хлеба, булочных изделий, вафель, зефира, печенья, а также полуфабрикатов. У холдинга 13 производств: пять в Москве и области, пять в Санкт-Петербурге, а также три в Тверской области. В сутки компания производит 1700 т продукции.

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ФАС хлеб снижение цен
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