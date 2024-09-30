Производитель хлеба «Коломенский» снизит цены после проверки ФАС

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Группа компаний «Коломенский» добровольно снизит цены на хлеб на 6–10%, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее, 11 сентября, ФАС запросила у крупнейших производителей хлеба, муки и сливочного масла данные о ценах, чтобы проверить их обоснованность. По данным Росстата, цены на хлеб за год выросли на 12%.

«В результате взаимодействия с ФАС один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции — холдинг «Коломенский» — взял на себя добровольные обязательства по снижению цен на отдельные позиции ассортимента», — говорится в публикации ведомства.

По данным службы, компания снизит отпускные цены на 6–10%, она уже направила уведомления в торговые сети. Изменения коснутся пяти позиций — трех видов черного хлеба и двух вида белого, которые продаются под торговыми марками «Хлебный дом», «Коломенский» и «Волжский пекарь», уточнила ФАС.