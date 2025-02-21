У «Крокус Сити Холла» в годовщину теракта откроют мемориал

Фото: Андрей Любимов / РБК

Открытие памятника у концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске состоится 22 февраля 2025 года — в день первой годовщины теракта, при котором погибли 145 человек. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь концертного зала Артем Бассараба.

«Возводить мемориал начали. Открытие будет 22 марта. Визуал памятника будет представлен в день годовщины трагедии», — сообщил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по собравшимся, затем подожгли здание и скрылись.

В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей. В Следственном комитете России заявили, что исполнители теракта получали денежные средства и криптовалюту с Украины.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя судьбу концертного зала, ранее сообщил РБК, что на его месте может появиться сквер с памятником. Как отмечал глава региона, финальное решение по застройке будет зависеть от владельца объекта — Сrocus Group Араза Агаларова.