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Политика ,  
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Посол России обещал ответные меры на операцию НАТО в Балтийском море

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что российская сторона зеркально ответит на операцию НАТО по патрулированию Балтийского моря. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Недавно в январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием «Балтийский часовой», которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. И, разумеется, с российской стороны будут приниматься ответные меры», — сказал дипломат.

18 января военные корабли НАТО в целях повышения осведомленности альянса о происходящем в регионе начали патрулирование Балтийского моря. В рамках патрулирования два корабля встали на якорь в Минной гавани эстонского Таллина, а фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп» возглавил эту эскадру. Патрулирование ведется в рамках операции «Балтийский часовой» (Baltic Sentry).

Корабли являются частью боевой группы НАТО, которая «при необходимости может применить силу», сообщала ранее эстонская телекомпания ERR. Премьер-министр Польши Дональд Туск объяснял необходимость патрулирования участившимися случаями повреждения подводных кабелей в Балтийском море.

В конце ноября 2024 года в СМИ появились сообщения о разрыве единственного телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией. Затем стало известно о повреждении телекоммуникационного кабеля BCS East-West Interlink, проложенного между Литвой и Швецией.

В конце января повреждения получил подводный оптоволоконный кабель на участке Вентспилс — Готланд между Латвией и Швецией. Возможной причиной было названо «внешнее воздействие».

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