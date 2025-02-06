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В сети «Светофор» нашли грубые нарушения при продаже продуктов

Россельхознадзор нашел серьезные нарушения в работе сети «Светофор»
Фото: Satriya Gunawan / Shutterstock
Фото: Satriya Gunawan / Shutterstock

Россельхознадзор выявил грубые нарушения при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор» в ходе проверок, проводившихся в январе 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушения нашли в основном при продаже молока, мяса и рыбы. Инспекторы пришли с проверками по обращениям депутатов и общественных организаций.

Чаще всего не хватало документов о происхождении товаров, не читалась маркировка, продукты были с истекшим сроком годности, их хранили не в том тепловом режиме и с поврежденной упаковкой.

В частности, в Ростовской области на 60 магазинов сети пришлось 91 нарушение. Такие же случаи были обнаружены и в Московской, Новгородской и Вологодской областях.

Материалы проверки передали в прокуратуру и Роспотребнадзор для принятия мер.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Роспотребнадзор ранее заявил о начале внеплановых проверок в магазинах «Светофор» и гипермаркетах «Маяк», которые работают более чем в 70 регионах России. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ведомству и Минэкономразвития представить в правительство документы с результатами проверок.

По информации газеты «Ведомости», работу почти половины магазинов «Светофор» в Москве и Московской области могут приостановить из-за санитарно-эпидемиологических нарушений.

Роспотребнадзор обнаружил в торговых помещениях насекомых, мусор, просрочку и выявил нарушения правил хранения продукции. Инициатором проверок «Светофоров» стал депутат Госдумы Сергей Лисовский, писали «Известия».

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Россельхознадзор «Светофор» нарушения
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