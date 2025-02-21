Трамп заявил об отказе БРИКС от замены доллару после угрозы пошлинами
Страны БРИКС отказались от попыток заменить доллар после угроз президента США Дональда Трампа ввести за это значительные пошлины. Об этом заявил американский лидер, выступая на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне, трансляцию вел Fox Business.
«Государств БРИКС шесть, и они пытались уничтожить наш доллар <...> они хотели создать новую валюту, они, вероятно, хотели использовать китайский юань <...> когда я пришел, первое, что я сказал, что любое государство БРИКС, которое даже упоминает уничтожение доллара, будет облагаться 150% тарифом, и нам не нужны ваши товары», — сказал Трамп.
Он добавил, что после этого «ничего не слышал» от стран объединения. При этом, Трамп подчеркнул, что экс-президент Джо Байден считал, что США ничего не могут сделать с желанием БРИКС создать новую валюту.
Трамп пообещал ввести «как минимум стопроцентные пошлины» в ответ на разработку странами БРИКС собственной валюты на замену доллару.
Управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас сообщил в декабре, что предложение создать единую валюту БРИКС озвучивал один из членов объединения, оно обсуждалось, но каких-либо решений на этот счет не было.
В канун Нового 2025 года Трамп написал в социальной сети Truth Social, что США «собираются потребовать обязательство» от стран БРИКС о том, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать никакую валюту для замены «могущественного» доллара США. В противном случае эти страны столкнутся со «100-процентными тарифами» на импорт и могут распрощаться с возможностью продавать товары и услуги для американской экономики, пообещал Трамп.
При этом глава Минфина США Скотт Бессент позже выразил уверенность в том, что страны БРИКС могут попытаться снизить зависимость от доллара, но не найдут замену американской валюте в международной торговле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Трампа сказал, что страны БРИКС не обсуждают создание новой валюты. «В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее, вот о чем идет речь», — сказал Песков.
Президент Владимир Путин ранее говорил, что Россия не отказывается от доллара и не борется с ним, однако ей «не дают с ним работать». В 2023 году министр финансов России Антон Силуанов уточнял, что в БРИКС обсуждается скорее общая расчетная единица, альтернативная доллару.
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