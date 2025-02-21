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Политика ,  
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Трамп заявил об отказе БРИКС от замены доллару после угрозы пошлинами

Трамп: страны БРИКС отказались от замены доллара после угрозы пошлинами в 150%

Страны БРИКС отказались от попыток заменить доллар после угроз президента США Дональда Трампа ввести за это значительные пошлины. Об этом заявил американский лидер, выступая на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне, трансляцию вел Fox Business.

«Государств БРИКС шесть, и они пытались уничтожить наш доллар <...> они хотели создать новую валюту, они, вероятно, хотели использовать китайский юань <...> когда я пришел, первое, что я сказал, что любое государство БРИКС, которое даже упоминает уничтожение доллара, будет облагаться 150% тарифом, и нам не нужны ваши товары», — сказал Трамп.

Он добавил, что после этого «ничего не слышал» от стран объединения. При этом, Трамп подчеркнул, что экс-президент Джо Байден считал, что США ничего не могут сделать с желанием БРИКС создать новую валюту.

Трамп пообещал ввести «как минимум стопроцентные пошлины» в ответ на разработку странами БРИКС собственной валюты на замену доллару.

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Финансы
Фото:Global Look Press

Управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас сообщил в декабре, что предложение создать единую валюту БРИКС озвучивал один из членов объединения, оно обсуждалось, но каких-либо решений на этот счет не было.

В канун Нового 2025 года Трамп написал в социальной сети Truth Social, что США «собираются потребовать обязательство» от стран БРИКС о том, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать никакую валюту для замены «могущественного» доллара США. В противном случае эти страны столкнутся со «100-процентными тарифами» на импорт и могут распрощаться с возможностью продавать товары и услуги для американской экономики, пообещал Трамп.

При этом глава Минфина США Скотт Бессент позже выразил уверенность в том, что страны БРИКС могут попытаться снизить зависимость от доллара, но не найдут замену американской валюте в международной торговле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Трампа сказал, что страны БРИКС не обсуждают создание новой валюты. «В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее, вот о чем идет речь», — сказал Песков.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что Россия не отказывается от доллара и не борется с ним, однако ей «не дают с ним работать». В 2023 году министр финансов России Антон Силуанов уточнял, что в БРИКС обсуждается скорее общая расчетная единица, альтернативная доллару.

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Доллар БРИКС Дональд Трамп
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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