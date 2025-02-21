Нетаньяху объявил «мощную» операцию в Палестине после взрывов автобусов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии обороны страны (ЦАХАЛ) провести операцию в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан) против «очагов терроризма» в связи со взрывом нескольких автобусов в пригородах Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба офиса премьера в своем Х.

«Нетаньяху завершил оценку ситуации с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы ШАБАКа (израильская служба безопасности. — РБК) и комиссара полиции и поручил Армии обороны Израиля провести мощную операцию в Иудее и Самарии против очагов терроризма», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛ передала, что военные начали совместно с агентством безопасности Израиля расследовать инцидент с подрывом автобусов. Военные закрыли въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии.

Израиль проводит контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана под названием «Железная стена» с 21 января. Началу операции предшествовали беспорядки в этом районе, в ходе которых погибли и пострадали несколько израильтян.

Западный берег реки Иордан — одна из частей частично признанной Палестины. Контролируется Палестинской национальной администрацией (ПНА). Вторая часть — сектор Газа — контролируется исламистским движением ХАМАС. С ним Израиль заключил соглашение о перемирии после 15 месяцев войны. Оно вступило в силу 19 января. В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусах Общество

Вечером 20 февраля взрывы прогремели в пустых автобусах на стоянках в Бат-Яме и Холоне — пригородах Тель-Авива. Никто не пострадал, автобусы были пусты, поскольку завершили рейсы. Еще в двух автобусах в агломерации Гуш-Дан нашли несработавшие устройства. Командующий полицией Тель-Авива суперинтендант Хаим Сергрофф заявил, что на устройствах были надписи на иврите и арабском языке, а также таймер, передавал Channel 12. В полиции рассматривают попытку теракта основной версией взрывов в автобусах.

Позже глава Минтранспорта Израиля Мири Регев приказала остановить движение общественного транспорта во всей стране, а не только в окрестностях Тель-Авива.