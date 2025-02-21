В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусах

После взрывов в трех пустых автобусах на стоянках в пригородах Тель-Авива и двух найденных несработавших устройств по всему Израилю остановлено движение общественного транспорта. При взрывах никто не пострадал, автобусы были пусты

Глава Минтранспорта Израиля Мири Регев приказала остановить движение общественного транспорта во всей стране, а не только в окрестностях Тель-Авива, где взорвались три автобуса и еще в двух нашли несработавшие взрывные устройства.

«Все автобусы, поезда и легкорельсовый транспорт должны быть остановлены, проверены и приняты меры в соответствии с инструкциями ШАБАКа (израильская служба безопасности. — РБК) и полиции», — сказала Регев (цитата по Ynet).

Она отметила, что провела оценку ситуации по телефону с генеральным директором Министерства транспорта, главой Управления общественного транспорта и другими сторонами.

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Вечером 20 февраля взрывы прогремели в пустых автобусах на стоянках в Бат-Яме и Холоне — пригородах Тель-Авива. Никто не пострадал, автобусы были пусты, поскольку завершили рейсы.

По данным Ynet, после взрывов автобусов в Бат-Яме всем водителям было передано сообщение: «Просим всех водителей, которые в настоящее время находятся на линиях, остановиться на ближайших станциях, чтобы просканировать автобус. Если они увидят подозрительную сумку, пожалуйста, сообщите об этом».

Еще в двух автобусах в агломерации Гуш-Дан нашли несработавшие устройства. Командующий полицией Тель-Авива суперинтендант Хаим Сергрофф заявил, что на устройствах были надписи на иврите и арабском языке, а также таймер, передавал Channel 12. Как сообщает Ynet, на брифинге Сергрофф назвал взрывчатку «нестандартной».

В полиции рассматривают попытку теракта основной версией взрывов в автобусах.

По данным Channel 12, в связи с произошедшим в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион ужесточили меры безопасности, проинструктировав сотрудников тщательно проверять все прибывающие автобусы.

В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что он получает оперативную информацию об инцидентах и «скоро проведет оценку ситуации с безопасностью».