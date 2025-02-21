 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусах

После взрывов в трех пустых автобусах на стоянках в пригородах Тель-Авива и двух найденных несработавших устройств по всему Израилю остановлено движение общественного транспорта. При взрывах никто не пострадал, автобусы были пусты

Глава Минтранспорта Израиля Мири Регев приказала остановить движение общественного транспорта во всей стране, а не только в окрестностях Тель-Авива, где взорвались три автобуса и еще в двух нашли несработавшие взрывные устройства.

«Все автобусы, поезда и легкорельсовый транспорт должны быть остановлены, проверены и приняты меры в соответствии с инструкциями ШАБАКа (израильская служба безопасности. — РБК) и полиции», — сказала Регев (цитата по Ynet).

Она отметила, что провела оценку ситуации по телефону с генеральным директором Министерства транспорта, главой Управления общественного транспорта и другими сторонами.

В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусах
Video

Вечером 20 февраля взрывы прогремели в пустых автобусах на стоянках в Бат-Яме и Холоне — пригородах Тель-Авива. Никто не пострадал, автобусы были пусты, поскольку завершили рейсы.

По данным Ynet, после взрывов автобусов в Бат-Яме всем водителям было передано сообщение: «Просим всех водителей, которые в настоящее время находятся на линиях, остановиться на ближайших станциях, чтобы просканировать автобус. Если они увидят подозрительную сумку, пожалуйста, сообщите об этом».

В окрестностях Тель-Авива взорвались три автобуса
Общество

Еще в двух автобусах в агломерации Гуш-Дан нашли несработавшие устройства. Командующий полицией Тель-Авива суперинтендант Хаим Сергрофф заявил, что на устройствах были надписи на иврите и арабском языке, а также таймер, передавал Channel 12. Как сообщает Ynet, на брифинге Сергрофф назвал взрывчатку «нестандартной».

В полиции рассматривают попытку теракта основной версией взрывов в автобусах.

По данным Channel 12, в связи с произошедшим в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион ужесточили меры безопасности, проинструктировав сотрудников тщательно проверять все прибывающие автобусы.

В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что он получает оперативную информацию об инцидентах и «скоро проведет оценку ситуации с безопасностью».

Читайте РБК в Telegram.

США больше не хотят считать Россию «агрессором»

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США

Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Тель-Авив Израиль взрывы Автобус общественный транспорт
Материалы по теме
В окрестностях Тель-Авива взорвались три автобуса
Общество
Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве
Общество
В Тель-Авиве три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусахОбщество, 00:14
Как арабские шейхи спасли бокс и реализовали мечты фанатовСпорт, 00:00
Минобороны подало иск к изобретателю способа «пеленгации целей»Общество, 00:00
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинцаБизнес, 00:00
Сенат утвердил «политического палача» на пост главы ФБРПолитика, 20 фев, 23:57
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникамПолитика, 20 фев, 23:51
Кличко сообщил о работе ПВО в КиевеПолитика, 20 фев, 23:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посол России пострадал в ДТП в ЕреванеПолитика, 20 фев, 23:20
В окрестностях Тель-Авива взорвались три автобусаОбщество, 20 фев, 23:18
В Белом доме назвали историческими переговоры США и России в Эр-РиядеПолитика, 20 фев, 23:15
Клуб с двумя футболистами сборной России вылетел из Лиги ЕвропыСпорт, 20 фев, 23:13
Уолтц рассказал о «разочаровании» администрации Трампа из-за ЗеленскогоПолитика, 20 фев, 23:01
Лавров назвал новый баланс сил темой переговоров с США в Эр-РиядеПолитика, 20 фев, 22:37
Маск назвал хорошим вопросом «пропажу» $100 млрд помощи для УкраиныПолитика, 20 фев, 22:29