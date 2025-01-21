Нетаньяху объявил о начале операции на Западном берегу
Израильские военные и силовики начали контртеррористическую операцию «Железная стена» на Западном берегу Иордана, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на своей странице в Х.
«Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели — укреплению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем методично и решительно против иранской оси, куда бы она ни направляла свое оружие», — написал он.
О начале контртеррористической операции в Дженине (провинция Палестинской автономии) сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Операция проводится совместно с израильскими службой безопасности (ШАБАК) и пограничной полицией.
Западный берег реки Иордан — одна из частей частично признанной Палестины. Контролируется Палестинской национальной администрацией (ПНА). Вторая часть — сектор Газа — контролируется исламистским движением ХАМАС. С ним Израиль заключил соглашение о перемирии после 15 месяцев войны. Оно вступило в силу 19 января.
По данным Минздрава Палестины, в ходе израильской операции в Дженине погибли четверо, пострадали до 35 человек, передает WAFA.
Началу операции предшествовали беспорядки в районах поселений Джинсафут и Аль-Фундук на Западном берегу, в ходе которых пострадали двое израильтян. The Times of Israel писала, что двое мужчин напали с перцовым баллончиком на офицера пограничной полиции Израиля, он в ответ открыл огонь. Мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии.
В ЦАХАЛ сообщили, что гражданские лица, некоторые из которых были в масках, поджигали имущество, а в прибывших для урегулирования силовиков бросали камни.
Это не первые беспорядки в Аль-Фундуке. 6 января там были убиты две пожилые женщины и полицейский, находившийся не на службе. Израиль назвал это терактом. В нападении подозревают трех палестинцев из Дженина.
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