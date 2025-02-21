 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Калужской области загорелся завод по переработке пластика

В Жуковском районе Калужской области на открытой площадке загорелось вторсырье, пожар распространился на 1 тыс. кв. м., сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Более сорока пожарных тушат пламя, используя одиннадцать единиц техники.

По данным телеграм-канала SHOT, возгорание произошло на заводе по переработке пластика рядом с деревней Окороково.

Пожарные ликвидировали возгорание в здании института на юге Москвы
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Ранее в декабре 2024 года двухэтажное промышленное здание с пластиковой продукцией загорелось на 1-й Горловской улице на юго-западе Москвы. «Огонь охватил 300 квадратов пластиковых материалов», — сообщили тогда в МЧС. В министерстве позднее сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на 350 кв. м.

Читайте РБК в Telegram.

США больше не хотят считать Россию «агрессором»

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США

Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Калужская область пожар заводы
Материалы по теме
Пожарные ликвидировали возгорание в здании института на юге Москвы
Общество
Пожар в институте вычислительной техники на юге Москвы локализовали
Общество
Тушение пожара в Институте вычислительной техники в Москве. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
В Калужской области загорелся завод по переработке пластикаОбщество, 01:46
Зеленский заявил о готовности к сделке с США по инвестициямПолитика, 01:34
Bloomberg узнал об отказе G7 от призыва ужесточить потолок цен на нефтьПолитика, 01:27
Игрок сборной России Захарян отдал первую голевую передачу в этом сезонеСпорт, 01:18
Снос замка Галкина и Пугачевой оценили в ₽40 млнОбщество, 01:17
Шапша показал фото нового автомобиля TenetЭкономика, 00:52
Посольство России призвало Молдавию обдумать закрытие Русского домаПолитика, 00:23
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусахОбщество, 00:14
Как арабские шейхи спасли бокс и реализовали мечты фанатовСпорт, 00:00
Минобороны подало иск к изобретателю способа «пеленгации целей»Общество, 00:00
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинцаБизнес, 00:00
Сенат утвердил «политического палача» на пост главы ФБРПолитика, 20 фев, 23:57
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникамПолитика, 20 фев, 23:51
Кличко сообщил о работе ПВО в КиевеПолитика, 20 фев, 23:29