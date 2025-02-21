В Калужской области загорелся завод по переработке пластика
В Жуковском районе Калужской области на открытой площадке загорелось вторсырье, пожар распространился на 1 тыс. кв. м., сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Более сорока пожарных тушат пламя, используя одиннадцать единиц техники.
По данным телеграм-канала SHOT, возгорание произошло на заводе по переработке пластика рядом с деревней Окороково.
Ранее в декабре 2024 года двухэтажное промышленное здание с пластиковой продукцией загорелось на 1-й Горловской улице на юго-западе Москвы. «Огонь охватил 300 квадратов пластиковых материалов», — сообщили тогда в МЧС. В министерстве позднее сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на 350 кв. м.
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