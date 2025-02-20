Пожарные ликвидировали возгорание в здании института на юге Москвы
Пожарные ликвидировали возгорание в здании Института вычислительной техники на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В ведомстве отметили, что пострадавших нет. «Причина возгорания устанавливается», — добавили там.
Пожар начался вечером 19 февраля. По данным московского дептранса, возгорание произошло по адресу: Варшавское шоссе, д. 125, к. 3. Там находится филиал Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева.
Пожар охватил площадь 1,5 тыс. кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Для тушения пожара были привлечены более 170 сотрудников и 50 единиц техники, включая авиацию, которая сбросила на здание 400 т воды.
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