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На юго-западе Москвы загорелся склад с пластиком

МЧС: на юго-западе Москвы загорелся склад с пластиком
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На 1-й Горловской улице на юго-западе Москвы загорелось двухэтажное промышленное здание с пластиковой продукцией, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Огонь охватил 300 квадратов пластиковых материалов», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Shot, речь идет о складе пластиковых изделий в Южном Бутово. Внутри могут находиться работники предприятия, кроме того, на складе размещено газовое оборудование и есть угроза взрыва, говорится в публикации.

В МЧС позднее сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на 350 кв. м.

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В конце ноября в московском районе Царицыно на юге столицы загорелся склад. Площадь пожара достигала 3 тыс. кв. м, ему присвоили повышенный ранг сложности. К тушению возгорания привлекли вертолет Ка-32 Московского авиацентра и пожарный поезд.

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