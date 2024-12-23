МЧС: на юго-западе Москвы загорелся склад с пластиком

На юго-западе Москвы загорелся склад с пластиком

Фото: Андрей Любимов / РБК

На 1-й Горловской улице на юго-западе Москвы загорелось двухэтажное промышленное здание с пластиковой продукцией, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Огонь охватил 300 квадратов пластиковых материалов», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Shot, речь идет о складе пластиковых изделий в Южном Бутово. Внутри могут находиться работники предприятия, кроме того, на складе размещено газовое оборудование и есть угроза взрыва, говорится в публикации.

В МЧС позднее сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на 350 кв. м.

В конце ноября в московском районе Царицыно на юге столицы загорелся склад. Площадь пожара достигала 3 тыс. кв. м, ему присвоили повышенный ранг сложности. К тушению возгорания привлекли вертолет Ка-32 Московского авиацентра и пожарный поезд.