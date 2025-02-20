Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникам

Посольства Израиля, как в России, так и по всему миру, приспустили флаги в знак скорби по четырем убитым заложникам, тела которых палестинская группировка ХАМАС вернула утром 20 февраля.

«В посольстве Израиля в России и в дипмиссиях по всему миру приспущен флаг в память об убитых заложниках», — сообщила пресс-служба дипмиссии Тель-а-вива в Москве.

В посольстве напомнили, что ХАМАС удерживала тела этих заложников более 500 дней, а во время похищения все четверо были живы.

Утром ХАМАС передала Красному Кресту тела двух израильских детей Кфира и Ариэля Бибасов, их матери Шири и пенсионера Одеда Лифшица. Их похитили из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года. 1 февраля ХАМАС отпустил из плена единственного выжившего члена семьи Бибас — отца мальчиков Ярдена. Еще в ноябре 2023 года палестинская группировка опубликовала ролик, в котором мужчине сообщают о гибели всей его семьи в результате авиаудара. Власти Израиля эту информацию не подтверждают. ЦАХАЛ пообещала установить причину смерти Бибасов. Дети Бибасов с ярко-рыжими волосами получили прозвище Рыжики и стали символом движения за освобождение заложников.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня, стороны заключили перемирие после более чем года переговоров. Его первый этап продлится 42 дня. Всего за это время ХАМАС пообещал освободить 33 израильских заложника (восемь числятся погибшими). В обмен Израиль освобождает из тюрем палестинских заключенных: несколько десятков палестинцев за одного заложника.