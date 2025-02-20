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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом МиГе и ударе по энергетике Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило российское Минобороны.  

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — написало ведомство в своем телеграм-канале.

Военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники, уточнило министерство.

Минобороны сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

По данным оборонного ведомства, цель удара достигнута, все объекты поражены.

Помимо этого, 20 февраля силы противовоздушной обороны сбили над Россией самолет МиГ-29, четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 112 дронов самолетного типа.

В конце января российские военные также атаковали объекты энергетики, обеспечивающие ВПК Украины. Под удары тогда также попали военные аэродромы, склады беспилотников и безэкипажных катеров и скопления живой силы и техники украинской армии в 153 районах.

Минобороны подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Минобороны ВПК Военная операция на Украине Украина энергетика МиГ-29 ПВО
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