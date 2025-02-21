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Как защититься от мошенников ,  
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ВТБ дал рекомендации, как придумывать и хранить надежные пароли

ВТБ: к паролям, которые просто взломать, относятся номер телефона и константы
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Пароли от личных кабинетов не должны быть слишком простыми, их нельзя хранить на фотографиях в телефоне, также не следует пользоваться онлайн-подсказками. Об этом заявил руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов, сообщение банка поступило в РБК.

По его словам, простые пароли — одна из причин взломов личных аккаунтов, поскольку предсказуемые комбинации легко подобрать или найти в соцсетях. Среди таких данных — номер телефона пользователя, известные константы или числовые последовательности (число «пи»), простые слова (password), личные данные (дата рождения, имя ребенка, номер автомобиля).

Кроме того, небезопасны и «прозрачные» намеки в подсказках к паролю, например «имя жены/мужа + прошлый год» или «название улицы + номер квартиры».

Нельзя хранить пароли в заметках или на фото (скриншотах) в смартфоне, продолжил Чугунов, поскольку появились вирусы, в том числе для устройств iOS, которые умеют распознавать такую информацию в текстах и на фотографиях и отсылать ее мошенникам.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Для защиты следует придумать пароль через ассоциацию со случаем или предметом, о котором знает только сам пользователь, предложил эксперт.

«Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, «!» вместо «1» и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски», — заявил Чугунов.

По его словам, в «ВТБ Онлайн» требования к паролю не позволяют зарегистрировать слишком простую комбинацию. Дополнительно в приложении и веб-версии онлайн-банка есть код доступа из четырех—шести цифр, который нельзя подобрать: при вводе трех неверных попыток код сбрасывается, и для создания нового необходимо пройти двухфакторную аутентификацию.

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