Набиуллина сообщила о вирусе, который следит за телефоном и потрошит счета

ЦБ сообщил о вирусе, который следит за телефоном и «потрошит» счета

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России распространяется вредоносная программа типа SpyNote, которая открывает банковские приложения и опустошает счета. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Вирус мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», — рассказала Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Она назвала распространение такого вируса опасной тенденцией. По данным Банка России, в последние полгода при помощи него произошло примерно 40–50% хищений со счетов.

«Приложение некоторых банков надежно защищено от таких вирусов, но у других банков такой защиты нет. И мы будем работать над тем, чтобы все банки эту проблему устранили как можно быстрее, максимум к исходу этого квартала», — заключила Набиуллина.

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