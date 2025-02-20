Премьер Швеции предсказал Европе судьбу музея старых технологий

Ульф Кристерссон (Фото: Yves Herman / Reuters)

Европа рискует превратиться в «музей» из-за отставания в развитии искусственного интеллекта (ИИ) и других современных технологий, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Я думаю, нам действительно нужно активизироваться в Европе. <...> Если мы этого не изменим, Европа фактически станет своего рода музеем по сравнению с другими частями света», — цитирует политика CNBC.

По его словам, американская и китайская экономики за последние 20 лет «росли гораздо быстрее», чем экономика стран Евросоюза. Кристерссон призвал смягчить законодательные нормы Евросоюза для ИИ и подчеркнул, что регион должен стать более «конкурентоспособным игроком в глобальной гонке за искусственным интеллектом».

«Сейчас у нас есть компании, испытывающие трудности с использованием новейших технологий из-за неопределенности с европейским законодательством, компании, основанные в Европе, переезжают в США из-за отсутствия доступа к капиталу», — добавил Кристерссон.

В марте 2024 года Европейский парламент одобрил закон, регулирующий применение ИИ. Он вступил в силу в следующем месяце. Новые правила запрещают приложения искусственного интеллекта, которые угрожают правам граждан, в том числе системы биометрической категоризации, основанные на чувствительных характеристиках, использование систем биометрической идентификации правоохранительными органами.