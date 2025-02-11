Макрон не стал пожимать руку Моди на саммите по искусственному интеллекту
Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту в Париже не пожал руку премьер-министру Индии Нарендре Моди. Этот момент запечатлели журналисты информационного агентства Assosiated Press.
На кадрах видно, как французский президент поприветствовал вице-президента США Джей Ди Вэнса, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обменялся поцелуями с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, но не стал пожимать руку премьер-министру Индии, желавшему поздороваться с ним.
Международный саммит по искусственному интеллекту прошел в Париже с 10 по 11 февраля 2025 года. Участники мероприятия в ходе саммита обсудили ключевые аспекты будущего ИИ, в том числе его влияние на общественные интересы, инновации, культуру, а также на глобальное управление. Индия выступила страной — сопредседателем саммита.
Читайте РБК в Telegram.
В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах
Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию
Запасы золота в российских банках упали вдвое
Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96
Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо
РБК запускает винный салон. Расписание
Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе
Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально