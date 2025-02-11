Макрон не стал пожимать руку Моди на саммите по искусственному интеллекту

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Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту в Париже не пожал руку премьер-министру Индии Нарендре Моди. Этот момент запечатлели журналисты информационного агентства Assosiated Press.

На кадрах видно, как французский президент поприветствовал вице-президента США Джей Ди Вэнса, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обменялся поцелуями с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, но не стал пожимать руку премьер-министру Индии, желавшему поздороваться с ним.

Международный саммит по искусственному интеллекту прошел в Париже с 10 по 11 февраля 2025 года. Участники мероприятия в ходе саммита обсудили ключевые аспекты будущего ИИ, в том числе его влияние на общественные интересы, инновации, культуру, а также на глобальное управление. Индия выступила страной — сопредседателем саммита.