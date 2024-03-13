Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте

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Европейский парламент одобрил закон, регулирующий применение искусственного интеллекта (ИИ). «За» проголосовали 523 человека, «против» — 46, а 49 — воздержались, сообщает пресс-служба Европарламента.

Документ был принят участниками переговоров по этой проблеме в декабре 2023 года.

«Новые правила запрещают определенные приложения искусственного интеллекта, которые угрожают правам граждан, в том числе системы биометрической категоризации, основанные на чувствительных характеристиках, а также нецелевое извлечение изображений лиц из интернета или записей с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц», — говорится в одном из пунктов законопроекта.

Также закон запрещает использование систем биометрической идентификации правоохранительными органами. Исключение составляют случаи, когда ИИ-технологии нужны для поиска пропавших людей или предотвращения террористических атак. Такие системы в режиме реального времени могут быть развернуты только при соблюдении строгих мер предосторожности, с ограничением по времени и географическому охвату. Их применение потребует специального предварительного судебного или административного разрешения.

Запрещены также распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный скоринг, прогнозирующая полицейская деятельность, если она основана исключительно на «профилировании» человека. Под запрет попадает также ИИ, который манипулирует человеческим поведением или использует уязвимости людей.

Кроме того, появились правила для разработчиков программ на базе ИИ (к ним относится, например, чат-бот ChatGPT от компании OpenAI). Такие компании должны будут составить техническую документацию, соблюдать законодательство ЕС об авторском праве и подробно описывать контент, используемый для обучения.

В случае нарушений для юрлиц предлагается ввести штрафы в размере до €35 млн ($37,7 млн) или 7% от глобального оборота в зависимости от нарушения и размера компании.

Теперь этот закон должен утвердить Совет Евросоюза. Его положения будут вступать в силу поэтапно в течение 36 месяцев после вступления в силу.