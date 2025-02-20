Бывший участник КВН Игорь Ласточкин намекнул на вступление в ряды ВСУ

Фото: lastochkin_igor / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Бывший участник КВН Игорь Ласточкин намекнул на вступление в ряды ВСУ, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ласточкин выложил фотографию автомата и воинского билета на украинском языке.

«Сложные времена рождают сильных людей!» — подписал комик изображение. Также он добавил хештег «один из 4%».

Игорь Ласточкин — украинский комик, шоумен, бывший капитан команды КВН «Сборная Днепропетровска».

Накануне, 19 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы, если хочет получить место за столом переговоров по урегулированию военного конфликта. По его словам, рейтинг действующего украинского лидера Владимира Зеленского опустился до 4%.