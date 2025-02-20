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Военная операция на Украине ,  
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Бывший участник КВН Игорь Ласточкин намекнул на вступление в ряды ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: lastochkin_igor / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: lastochkin_igor / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Бывший участник КВН Игорь Ласточкин намекнул на вступление в ряды ВСУ, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ласточкин выложил фотографию автомата и воинского билета на украинском языке.

«Сложные времена рождают сильных людей!» — подписал комик изображение. Также он добавил хештег «один из 4%».

Игорь Ласточкин — украинский комик, шоумен, бывший капитан команды КВН «Сборная Днепропетровска».

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