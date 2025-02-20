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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп пригрозил купить подержанный Boeing и переделать его в «борт № 1»

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Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Соединенные Штаты могут купить подержанный самолет Boeing для переоборудования его в качестве Air Force One («борта № 1»), заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает Associated Press (AP).

Республиканец сделал такое заявление во время полета на одном из двух Boeing 747-200, которым почти 35 лет, пишет агентство.

Президента разочаровали задержки со стороны Boeing в поставке двух специально модифицированных самолетов, предназначенных для первого лица государства. Трамп выразил недовольство по поводу сроков выполнения заказа Boeing. «Мы ищем альтернативы, потому что это занимает у Boeing слишком много времени», — сказал он. При этом Трамп исключил возможность приобретения самолетов Airbus, но допустил, что покупка возможна и у зарубежного продавца.

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Трамп заключил сделку с американской компанией на производство обновленных самолетов для президента, основанных на Boeing 747-8, еще в период первого президентского срока, пишет AP. Однако стоимость проекта сильно увеличили модификации, связанные с требованиями к президентским перелетам, и необходимость иметь допуск к секретной информации всем участникам производства.

Согласно данным Военно-воздушных сил США, поставка самолетов была запланирована на 2024 год, но ее перенесли на 2027 год для первого самолета и на 2028 год (последний год президентства Трампа) для второго.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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