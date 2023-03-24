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WSJ узнала о расследовании из-за ремонта самолетов президента США

WSJ: Пентагон начал расследование из-за ремонта самолетов президента США на Boeing
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Пентагон начал расследование в отношении некоторых сотрудников компании Boeing, которые работали с перевозящим президента США самолетами Air Force One без сертификатов безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников издания, близких к ситуации, около 250 работников Boeing имели просроченные сертификаты безопасности, причем как минимум в одном из случаев просрочка составила семь лет. Без этого документа сотрудники корпорации не имели права допускаться к работе с президентскими бортами.

Представительница военно-воздушного министерства США сказала, что ведомство и производитель самолетов изучают ситуацию, из-за которой не проводились проверки персонала, а также почему Boeing не предоставлял учетные данные для обновления. По ее словам, Boeing уведомил Пентагон о прекращении действия учетных данных безопасности 14 марта. Она сказала, что компания узнала о проблеме, когда проводила проверку актуальной информации своих сотрудников.

«Boeing уделяет первостепенное внимание безопасности президентских самолетов», — подчеркнула она.

Из-за возникшей ситуации сотрудники компании временно лишились доступа в зоны повышенной безопасности для нынешних и будущих президентских самолетов. Как утверждает WSJ, операции, связанные с бортами, не были остановлены, и проблема не повлияла на график выпуска новых самолетов для Air Force One — президентского борта.

При этом, как сообщила представительница, сотрудники с просроченными сертификатами имели право на доступ в том числе к охраняемым помещениям.

Как заявил бывший генеральный советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл, «учитывая, что это борт номер один, это физически эквивалентно работе с одними из самых секретных разведывательных служб страны». Для работы на таких самолетах, как правило, требуются более строгие протоколы безопасности и более тщательная их проверка.

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Air Force One («Борт номер один») — позывной любого самолета ВВС США, на котором находится президент страны. Это неофициальное название двух специально оборудованных самолетов Boeing 747-200B. Они обслуживаются и управляются президентской авиагруппой, входящей в военный офис Белого дома.

Теги
президент США самолет Boeing Пентагон
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