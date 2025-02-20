Лула да Силва напомнил, что Шольц пытался купить у Бразилии оружие для Украины

Президент Бразилии напомнил, как отказал Шольцу в оружии для Украины

Лула да Силва (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Бразилия не будет поставлять оружие на Украину, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва на совместной пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру.

«Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще», — отметил он (цитата по ТАСС).

По словам президента Бразилии, страна и дальше будет придерживаться нейтральной позиции в конфликте на Украине.

Бразильский лидер напомнил, как в январе 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине. Тогда Лула да Силва также заявил, что Бразилия не будет поставлять оружие сторонам российско-украинского конфликта.

Бразильские власти неоднократно предлагали посредничество в разрешении украинского кризиса и подчеркивали, что страна не заинтересована в отправке оружия Киеву и выступает за мирное урегулирование.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2024 года раскритиковал предложения властей Бразилии по налаживанию диалога между Киевом и Москвой. Он также заявил, что не увидел поддержки со стороны бразильского президента во время их встречи в Нью-Йорке осенью 2023 года.

Тогда Лула да Силва в ответ заявил, что Киеву следовало контактировать с Бразилией по теме конфликта с Москвой до начала боевых действий. Руководство республики не собирается занимать сторону Украины и будет отстаивать скорейшее начало переговоров, подчеркнул он.