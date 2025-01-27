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Военная операция на Украине ,  
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Путин обсудил с президентом Бразилии урегулирование конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой вопрос урегулирования украинского конфликта, разговор начался по инициативе бразильской стороны, сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.

Президенты также договорились о контактах для выстраивания стратегического партнерства в политической и торгово-экономической областях, подтвердили приверженность единых позиций двух стран по всей повестке БРИКС — в 2025 году председательство в этой организации переходит от России к Бразилии.

Путин и да Силва к тому же обменялись мнениями о ситуации на международной арене после того, как президентом США стал Дональд Трамп.

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Луис Инасиу Лула да Силва

Бразильские власти неоднократно предлагали посредничество в разрешении украинского кризиса. Лула да Силва подчеркивал, что страна не заинтересована в отправке оружия Киеву и выступает за мирное урегулирование.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел поддержки со стороны президента Бразилии во время их встречи в Нью-Йорке осенью 2023 года. Он также раскритиковал предложения властей республики по налаживанию диалога Киева и Москвы.

В ответ Лула да Силва заявил, что Киеву следовало контактировать с Бразилией по теме конфликта с Москвой до начала боевых действий. Теперь руководство страны не собирается занимать сторону Украины и будет отстаивать скорейшее начало переговоров, подчеркнул он.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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