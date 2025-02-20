 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Казани водитель сбил на пешеходном переходе двух школьниц

Фото: Госавтоинспекция Казани
Фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани водитель автомобиля Lada Priora на пешеходном переходе сбил двух девочек-школьниц. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани в телеграм-канале.

Авария произошла 19 февраля 2025 года в Кировском районе примерно в 16:35. За рулем автомобиля находился житель Казани 1968 года рождения с 25-летним стажем управления.

Следуя по улице Бирюзовая со стороны улицы Красикова в направлении улицы Привокзальная, он не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на двух школьниц в возрасте 8 и 15 лет, возвращавшихся домой. В результате обе девочки получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП с фурой и микроавтобусом
Общество

Накануне в результате столкновения грузовика Howo и легкового автомобиля Pontiac в Челябинске погибли четыре человека. Еще два человека пострадали, их госпитализировали. 

Читайте РБК в Telegram.

Трамп дал ряд новых заявлений об Украине. Подборка

США рассматривают членство Украины в НАТО при нарушении сделки

Apple представила iPhone 16E. Подробности

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций

Belgee опубликовал цены на машины 2025 года. В чем подвох

Цены на золото обновили исторический максимум

ФСБ сообщила о предотвращении теракта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Татарстан Казань пешеходный переход ДТП Дети Lada Priora
Материалы по теме
В Челябинске четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Общество
Игрок Ночной хоккейной лиги погиб в ДТП в Удмуртии
Спорт
Во Владимирской области после ДТП на трассу выпали гробы с телами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 19 фев, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 19 фев, 17:55
Набиуллина усомнилась в необходимости платежного роумингаФинансы, 13:38
Быть услышанным под бит или рифму: зачем смотреть драму «Чистый лист»Life, 13:35
Сколько женщин, детей и мужчин отпустит ХАМАС при обмене. ИнфографикаОбщество, 13:33
В Казани водитель сбил на пешеходном переходе двух школьницОбщество, 13:29
Мирра Андреева заявила, что ей угрожали «отрезать руки» после проигрышаСпорт, 13:27
Песков осудил слова Зеленского о «российской дезинформации» ТрампаПолитика, 13:27
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о сбитом МиГе и ударе по энергетике УкраиныПолитика, 13:17
В Т-Банке назвали, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБФинансы, 13:15
Суд в Забайкалье приговорил читинца к 18 годам по делу о госизменеПолитика, 13:12
В США впервые за пять лет от гриппа умерли больше людей, чем от COVIDОбщество, 13:06
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 12:57
В Курчатовском институте нашли способ определить «отпечатки пальцев» винВино, 12:56
В Кремле не исключили продолжение обмена заключенными между Россией и СШАПолитика, 12:51