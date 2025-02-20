В Казани водитель сбил на пешеходном переходе двух школьниц
В Казани водитель автомобиля Lada Priora на пешеходном переходе сбил двух девочек-школьниц. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани в телеграм-канале.
Авария произошла 19 февраля 2025 года в Кировском районе примерно в 16:35. За рулем автомобиля находился житель Казани 1968 года рождения с 25-летним стажем управления.
Следуя по улице Бирюзовая со стороны улицы Красикова в направлении улицы Привокзальная, он не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на двух школьниц в возрасте 8 и 15 лет, возвращавшихся домой. В результате обе девочки получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.
Накануне в результате столкновения грузовика Howo и легкового автомобиля Pontiac в Челябинске погибли четыре человека. Еще два человека пострадали, их госпитализировали.
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