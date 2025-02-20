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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Забайкалье приговорил читинца к 18 годам по делу о госизмене

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Забайкальский краевой суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Читы по делу о госизмене в пользу Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Забайкальскому краю.

«Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы два года, с запретом на осуществление деятельности, связанной с администрированием в информационно-телекоммуникационной сети интернет, сроком на два года», — сообщает пресс-служба.

С октября 2022 года мужчина был администратором подконтрольной СБУ группы в мессенджере Telegram, через которую он «вел антироссийскую пропаганду».

Помимо этого, осужденный собирал информацию о российских военных и их родственниках, а затем передавал данные иностранцам. Сотрудники регионального УФСБ России задержали мужчину при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США, пояснили в пресс-службе.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Накануне оперативники задержали 20-летнего жителя Омска по делу о государственной измене за сотрудничество со спецслужбами Украины.

По данным спецслужб, задержанный собирался вступить в украинскую армию, отметили в ФСБ, а для этого направлял анкеты запрещенным в России террористическим организациям. Он передал украинским спецслужбам сведения, а также перевел цифровую валюту на криптокошелек «одной из украинских террористических организаций». Мужчину задержали, когда он пытался выехать на Украину в зону боевых действий.

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Теги
Забайкальский край Чита ВСУ госизмена суд приговор уголовное дело
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