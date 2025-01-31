Роспотребнадзор закрыл три «Светофора» в Петербурге после проверки
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в ходе внеплановой проверки выявило грубые санитарно-эпидемиологические нарушения в четырех магазинах сети «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
«В настоящее время деятельность трех торговых объектов приостановлена», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что в 18 магазинах забраковано более 2 т некачественной пищевой продукции и 150 единиц непродовольственных товаров.
В управлении Роспотребнадзора также сообщили, что материалы дел по итогам проверки переданы в районные суды Санкт-Петербурга для принятия решения об административном приостановлении деятельности торговых точек.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на судебные решения сообщили, что работу почти половины магазинов «Светофор» в Москве и Московской области могут приостановить из-за санитарно-эпидемиологических нарушений.
В Руспродсоюзе также отметили, что около половины всех исков Роспотребнадзора к розничным сетям относятся к сети магазинов «Светофор». Претензии связаны, в частности, с нарушениями закона о торговле и о возврате товаров.
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