Роспотребнадзор закрыл три «Светофора» в Петербурге после проверки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в ходе внеплановой проверки выявило грубые санитарно-эпидемиологические нарушения в четырех магазинах сети «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«В настоящее время деятельность трех торговых объектов приостановлена», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в 18 магазинах забраковано более 2 т некачественной пищевой продукции и 150 единиц непродовольственных товаров.

В управлении Роспотребнадзора также сообщили, что материалы дел по итогам проверки переданы в районные суды Санкт-Петербурга для принятия решения об административном приостановлении деятельности торговых точек.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на судебные решения сообщили, что работу почти половины магазинов «Светофор» в Москве и Московской области могут приостановить из-за санитарно-эпидемиологических нарушений.

В Руспродсоюзе также отметили, что около половины всех исков Роспотребнадзора к розничным сетям относятся к сети магазинов «Светофор». Претензии связаны, в частности, с нарушениями закона о торговле и о возврате товаров.