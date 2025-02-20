В Подмосковье мать и дочь из Колумбии осудили за наркоторговлю

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Домодедовский городской суд приговорил к длительным срокам заключения прибывших из Турции и Колумбии наркоторговцев, среди которых были мать и дочь. Об этом сообщает пресс-служба Московской области.

Суд установил, что наркоторговцы прибыли в Россию из Турции и Колумбии. На арендованном складе в Домодедово организатор преступной группы поместил на хранение более 600 кг кокаина, где впоследствии соучастники распаковали его, используя специальное оборудование и материалы для маскировки.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя Домодедовской городской прокуратуры приговорил Перилья Берналь и ее дочь Альфонсо Перилья к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Али Саита Тунджая — к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в надзорном ведомстве.

Осужденные признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы.

На прошлой неделе сотрудники таможенной службы задержали в московском аэропорту Внуково 28-летнего гражданина США, который перевозил в багаже банки с мармеладом с каннабиноидами. Как рассказали в пресс-службе ФТС, мужчина прибыл из Стамбула. Во время прохождения таможенного контроля один из его чемоданов обозначила служебная овчарка по кличке Эврика. Молодой человек пояснил таможенникам, что найденные у него сладости были прописаны врачом в США, поэтому необходимы ему в путешествии.